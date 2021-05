Bad Hersfelder Festspiele starten in sieben Wochen

Knapp sieben Wochen vor Beginn der Bad Hersfelder Festspiele beginnen für die europäische Uraufführung der Bühnenversion von „Der Club der toten Dichter“ die Proben. Dazu ist auch der Theater- und Fernsehschauspieler Götz Schubert angereist, der die Hauptrolle des Lehrers John Keating übernimmt.

Intendant Joern Hinkel zeigte sich am Freitag zuversichtlich, dass das Theaterfestival, für das auch in diesem Jahr ein Hygienekonzept gilt, wie zuletzt geplant über die Bühne gehen kann. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir an einem Ort spielen, wo wir riesige Flächen haben, wo wir sowohl für die Darsteller als auch im Zuschauerraum so viel Platz haben, dass wir genügend Menschen unterbringen können, und wir sind an der frischen Luft“, sagte der Intendant am Freitag. Das seien Kriterien, die viele andere Theater nicht hätten. dpa