«Bad Habits» von Ed Sheeran ist Sommerhit 2021

Baden-Baden (dpa) - Der Dance-Pop-Song «Bad Habits» des britischen Superstars Ed Sheeran (30) ist zu Deutschlands Sommerhit 2021 gekürt worden. Das teilte das Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment am Donnerstag mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

«Kein Lied war in den vergangenen Wochen hierzulande erfolgreicher als der energiegeladene Ohrwurm, der bislang vier Mal die Offiziellen Deutschen Single-Charts angeführt hat», hieß es. Auch in Australien, Großbritannien, Kanada, Österreich und anderen Ländern stand der Song demnach bereits ganz oben in den Charts.

«Bad Habits» (auf Deutsch etwa: Schlechte Angewohnheiten) bringe «den diesjährigen, wechselhaften Sommer exakt auf den Punkt», so GfK Entertainment. In einer Zeit, «in der viele ihre Angewohnheiten selbst hinterfragen - oder vielleicht auch wieder bewusst ausleben möchten - kommt das Lied anscheinend gerade richtig». Im vergangenen Jahr hatten Jawsh 685 & Jason Derulo mit «Savage Love (Laxed - Siren Beat)» den Sommerhit gelandet.

© dpa-infocom, dpa:210826-99-972067/2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2