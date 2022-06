Alya will wissen, warum auf Belas Porsche am Ende des ohnehin schon kuriosen Kennzeichens MA JB 007 noch ein H steht. Bela rollt zuerst mit den Augen, dann Spaghetti al arrabiata auf die Gabel. Er schaut (noch gelassen) zu Alya rüber, die (noch gelassen) an einem Kefir nuckelt. Die Sonne scheint, alle sind (noch) gut gelaunt. Das Leben ist unkompliziert und hübsch.

Allerdings meint Bela

...