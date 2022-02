Ausstellung im Bahnhof

Bis 22. Juni 2022 sind in den Hauptbahnhöfen in Mannheim und Heidelberg großflächig installierte Fotografien von drei ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern der Biennale für aktuelle Fotografie zu sehen. Das teilte die Biennale am Montag mit. „Diese wunderbare Kooperation an den Hauptbahnhöfen Mannheim und Heidelberg ermöglicht sehr vielen Menschen eine unerwartete Begegnung mit künstlerischer Fotografie“, wird die Vorstandsvorsitzende der Biennale, Sabine Schirra, zitiert. „Mannheim und Heidelberg sind jetzt Kunstbahnhöfe. Wer Kunst erleben möchte, wird nicht nur im Museum oder in einer Galerie fündig, sondern auch am Bahnhof“, ergänzt Andrea Kadenbach, Bahnhofsmanagerin für Mannheim und Heidelberg.

Die Kooperation leitet die Biennale für aktuelle Fotografie ein, die ab dem 19. März 2022 in den drei Städten Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg stattfindet. red

