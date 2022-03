Aus dem Archiv öffentlicher Proteste

Überaus politisch stellt sich die heute Abend beginnende Biennale für aktuelle Fotografie dar. An sechs Kunstorten in der Region sowie an den Bahnhöfen in Heidelberg und Mannheim untersucht die Schau unter dem Titel „From Where I Stand“ bis 22. Mai „aus unterschiedlichen Blickwinkeln, wie eine nachhaltigere, inklusive und selbstbestimmte Zukunft möglich werden könnte“, wie es in einer Selbstbeschreibung lautet. Themen wie Umweltschutz, Ausbeutung oder Bürgerproteste werden dabei behandelt (im Bild Rafal Milachs Beitrag zum Archiv der öffentlichen Proteste im Kunstverein Ludwigshafen). dms

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1