Von Raimund Frings

Mannheim. Brian Jackson ist kein Musiker von der Stange. Der 69-jährige, der sich vor knapp einem halben Jahrhundert mit Gil Scott-Heron in der afroamerikanischen Musikszene einen unsterblichen Namen gemacht hat, ist auch bis heute ein agiler Musiker, der von seiner enormen Vielseitigkeit an Klavier, Flöte und Gesang lebt. In der Alten Feuerwache zeigt er am Dienstag

...