Auftragswerk mit Widmung ist jetzt online

Gut Ding will Weile haben, weiß der Volksmund, wenngleich er die Gepflogenheiten des Klassik-Marktes nicht kennt. Am Donnerstagabend, 18. August, hat das beliebte Musikfestival die Kurzdokumentation „How to World Premiere“ und den Konzertmitschnitt der Weltpremiere von William Bolcoms 2. Klavierkonzert auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht. Das Werk war im Rahmen des Heidelberger Frühlings, der nach zwei Jahren coronabedingten Ausfalls im Jahr seines 25. Bestehens erstmals wieder live stattfand, schon am 20. April in der Aula der Neuen Universität durch Pianist Igor Levit und das Mahler Chamber Orchestra unter Dirigentin Elim Chan uraufgeführt worden.

Es handelt sich um die jüngste Auftragskomposition des Musikfestivals, die Igor Levit gewidmet ist. Die Doku begleitet die Beteiligten hinter die Kulissen und taucht ein in den Prozess von der Entstehung und Einstudierung eines neuen Werkes bis zu seiner ersten Aufführung. rcl