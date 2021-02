Der Western ist tot. Lange lebe der Western! Für nicht zeitgemäß halten heutige Produzenten das Genre, das in den 1940er- und 1950er-Jahren seine Blütezeit feierte. Namhafte Kinokünstler sehen dies anders. Und belegen, dass „Pferdeopern“ durchaus noch ihren Reiz besitzen. „Erbarmungslos“ trumpfte Clint Eastwood 1992 auf, belohnt mit vier Oscars. Den Coen-Brüdern gelang 2011 mit „True Grit – Vergeltung“ ihr bis dato größter Erfolg, und auch Quentin Tarantino erreichte mit „Django Unchained“ (2012) und „The Hateful 8“ (2015) ein breites Publikum.

AdUnit urban-intext1

Nun hat sich Paul Greengrass der Gattung angenommen. Universal Pictures und Netflix haben sich für „Neues aus der Welt“ zusammengetan, die Romanvorlage von Paulette Jiles schrieben der Regisseur und sein Koautor Luke Davies zum Drehbuch um. Die Hauptrolle in dem ab diesem Mittwoch abrufbaren Western hat Tom Hanks übernommen, der bereits bei „Captain Phillips“ mit Greengrass kooperierte. Einen Captain spielt er auch diesmal, nicht zur See, sondern hoch zu Ross. Ein Veteran des Bürgerkriegs ist er, fünf Jahre nachdem die Unionstruppen die Konföderierten besiegt haben, tingelt er durchs Land.

Oscarprämierter „Durchschnittsbürger“ Denkt man in Hollywood-Kategorien, ist Tom Hanks ein „moderner“ James Stewart. Er wird gerne als Durchschnittsbürger besetzt, weiß aber zu überzeugen. Seinen Durchbruch schaffte der 1956 in Concord, Kalifornien, geborene Hanks 1984 in der Komödie „Splash – Eine Jungfrau am Haken“, mit deren Regisseur Ron Howard realisierte er auch „Illuminati“, „The Da Vinci Code – Sakrileg“ und „Apollo 13“. Oscars als „Bester Hauptdarsteller“ gewann er als US-Simplicissimus „Forrest Gump“ und an AIDS erkrankter Anwalt in „Philadelphia“, sechs Mal nahm er als ausführender Produzent, darunter für die Miniserien „The Pacific“ und „Band of Brothers“, einen Primetime Emmy entgegen. Hanks, seit seiner Jugend befreundet mit Bruce Springsteen, führt gelegentlich auch Regie, etwa in „That Thing You Do!“ (1996) oder „Larry Crowne“ (2011).

Prediger war Jefferson Kyle Kidd einst, dann Drucker, schließlich Soldat. Nun verdient er sein Geld als Nachrichtenerzähler. Für zehn Cent liest er seinen Zuhörern vor. Wohl moduliert, mit sonorer Stimme, über die Zeitungen gebeugt, eine Lupe als Sehhilfe. Er berichtet von Präsidenten – Ulysses S. Grant, einst Oberbefehlshaber des US-Heeres, wird regelmäßig ausgebuht –, von royalen Ereignissen, weggeschwemmten Brücken, verschütteten Straßen und – heftig beklatscht – von geplanten Eisenbahnstrecken.

Aktuelle Themen aufgegriffen

Ein unstetes Leben führt der Held, durchmisst dabei Zeit und Raum – ein zentrales Motiv vieler Western. Nahe Galveston trifft er auf die zehnjährige Johanna (Helena Zengel). Hinter einen Planwagen versteckt sie sich. Ihren afroamerikanischen Begleiter hat man gelyncht. Gehängt. Mit einem Schild um den Hals: „In Texas ist kein Platz für Neger“. Vor sechs Jahren haben Kiowas das Mädchen entführt, die Eltern getötet. Nun, nach seiner Befreiung, soll es gegen seinen Willen bei Verwandten in Castroville unterkommen. Die Aufgabe, das Kind dorthin zu bringen, fällt Kidd zu. Befohlen von einem Offizier der Besatzer.

AdUnit urban-intext2

Schon diese erste zentrale Szene macht klar, was Greengrass will: Die Gegenwart in der Geschichte spiegeln, auf aktuelle Politik Bezug nehmen. Bevorzugt interessiert er sich fürs Zeitgeschehen. Mit dem irischen Blutsonntag von 1972 beschäftigte er sich in „Bloody Sunday“, mit dem 9/11-Anschlägen in „Flug 93“. Hier geht es ihm um noch mehr, um eine Beleuchtung der Ära Trump. Als „Ansprache zur Lage der Nation“ kann man seinen Film deuten. Verhandelt werden Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Es geht um Ausbeutung, Macht und Machtmissbrauch – festgemacht am sadistischen Warlord Mr. Farley (Thomas Francis Murphy), der mit marodierenden Freischärlern, gleichsam historische Suprematisten, eine Kleinstadt terrorisiert.

Außerdem werden Fake News, Kinderhandel und Pädophilie thematisiert. Darüber vergisst der Filmemacher jedoch nicht spannende Unterhaltung und findet Zeit, wegweisende Western zu zitieren. So etwa John Fords „Der schwarze Falke“, den der Filmhistoriker James McBride als „Geschichte Amerikas“ bezeichnete. Auf ihrer Reise durch die Wildnis meistern Kidd und sein Schützling Herausforderungen. Augenfällig und schweißtreibend ist die Sequenz, in der die beiden in den Bergen von drei Outlaws gejagt werden, die Johanna in ihre Gewalt bringen wollen, um sie als Prostituierte zu verkaufen.

AdUnit urban-intext3

Ideal besetzt ist Hanks, der gewohnt lakonisch und minimal agiert, als sein perfekter Widerpart besticht Zengel. Beide raufen sich bei ihrer Suche nach einem Ort, den sie Heimat nennen können, trotz charakterlicher Gegensätze und Sprachbarrieren langsam zusammen. Die zwölfjährige Berlinerin darf für ihr Spiel auf einen Golden Globe als „beste Nebendarstellerin“ hoffen.

Majestätische Landschaftsbilder

AdUnit urban-intext4

Formidabel ist die Bildgestaltung von Dariusz Wolski, dessen majestätische Landschaftspanoramen auf dem Bildschirm jedoch nicht so zur Entfaltung kommen wie auf der Leinwand. Durchaus Oscar-würdig wäre seine Kameraarbeit, genauso wie das Produktionsdesign von David Crank oder das stimmige Kostümbild von Mark Bridges.