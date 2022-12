Auch Sillstehen kann Groove besitzen

Schwetzingen. „Es ist Sonntagabend!“, ruft sie in den Saal. Und wirkt verwundert, dass so viele Leute da sind, die gleich zu Beginn so enthusiastisch applaudieren: bei dem Enjoy Jazz-Nachschlag, der in Zusammenarbeit mit der Jazzinitiative Schwetzingen über die Rokokotheater-Bühne geht. Im Mittelpunkt steht Fola Dada, doch die Sängerin hat eine Band aus ziemlich besten und natürlich äußerst kompetenten Freunden mitgebracht, von denen der Trompeter zweifellos die größte Prominenz besitzt: Joo Kraus. Sie alle mögen sich und strahlen schon zu Anfang um die Wette. Alles wirkt entspannt, hat Zeit und atmet. Profitiert zudem von der besonderen Akustik des Theaters, sie scheint jeden Ton noch deutlicher zu konturieren. Wenn nicht zu vergrößern.

Dass die Stimme einer Sängerin ihr „Instrument“ sei, ist zunächst bloß eine Plattitüde. Doch bei Fola Dada lässt sich nachhören, was dieser Spruch bedeuten könnte. Nicht nur, wenn sie, wie vor allem in den ersten Stücken, scattet und mit ihren Händen andeutet, dass sie dabei auch ein imaginäres Saxofon mit seinen Schalllöchern und Klappen spielt. Doch meistens singt sie im Normal-Modus, das aber sagenhaft gekonnt: Die Stimme ist in allen Lagen völlig ausgeglichen. Reiner – und zugleich mit reizvoll angerautem Timbre – lässt sich schwerlich intonieren.

Dadas Stimme ist dabei mit einer großen Wärme ausgestattet, aber die Beweglichkeit leidet darunter nie. Im Ganzen also funktioniert sie schulmäßig. Kein Wunder, dass die Eigentümerin, wie allgemein bekannt, als Stimmband-Professorin an der Mannheimer Musikhochschule (in der Jazzabteilung) arbeitet und eine eigene Gesangsschule in Stuttgart führt.

Aber sie singt eben nicht nur, sie schreibt auch Songs. Und wenn es in den Liedern darum geht, dass Stillstehen bisweilen besser sei als atemloses Rennen, illustriert sie das, indem sie einen Ton besonders lange hält. Das fällt ihr leicht. Am liebsten freilich möchte Fola Dada „über allzu große Lebensfragen einfach mal hinwegrauschen“, wie sie erzählt. Oder hinweggrooven.

Joo Kraus zieht den Schlapphut

„Grooven“ ist jedenfalls das Stichwort, wenn man die Musik beschreiben will. Sie operiert meistens mit herrlich „Oldschool“-haften funky Beats und Riffs. Ulf Kleiners Fender-Rhodes-Piano, das per se schon einen leichten Retro-Einschlag herstellt, legt dafür die Basis. Der von Joscha Glass meist eher weich und unforciert gezupfte E-Bass und das ebenfalls sehr effiziente Schlagzeugspiel von Tommy Baldu – oft mit feinem Besen kehrend – fügen sich da nahtlos ein.

Für die besonderen Momente und für die Spezialeffekte sorgt Joo Kraus. Er spielt nicht nur mit außerordentlich geschmeidigen Phrasierungen Trompete, sondern setzt auch Elektronik ein. Doch immer punktgenau. Und kleine „analoge“ Tricks hat Kraus natürlich ebenfalls auf Lager, manchmal reicht es schon, den Schlapphut abzunehmen und als Dämpfer zu verwenden – was tatsächlich einen eigenständigen Trompetenklang hervorbringt. So verleiht der einst mit Hellmut Hattler und Tab Two bekannt gewordene Joo Kraus fast jeder Nummer einen „Spin“ und individuellen Extra-Dreh. Und rappen kann er obendrein. Aber das tut er nur ganz kurz und beiläufig. Beweisen muss er längst nichts mehr.