Auch Bund hilft bei Mehrkosten

Der Bund will die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth bei Coronabedingten Mehrkosten weiter stützen. In diesem Jahr seien 4,1 Millionen Euro an Bundesmitteln eingeplant, hieß es am Freitag in Berlin. Darin enthalten sei neben dem regulären Zuschuss zusätzlich eine Million Euro für Corona-bedingte Mehrkosten. Darüber hinaus habe Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) weitere Mittel aus dem Programm „Neustart Kultur“ in Aussicht gestellt. Die Höhe hänge davon ab, wie viele Besucherinnen und Besucher zugelassen und wie hoch die durch Corona verursachten Mehrkosten etwa für Hygienemaßnahmen ausfallen würden. Der Freistaat Bayern hat für die Festspiele wegen der Corona-Situation rund 3,5 Millionen Euro mehr eingeplant als zuvor. Insgesamt stellt das Land 6,5 Millionen zur Verfügung. dpa

