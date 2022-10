Astreine Kleeblattparty

Eine gute irische Party-Nacht darf schon mal bis 4 Uhr gehen – vor allem an einem Samstagabend. Davey Cashin muss das wissen, schließlich tourt der Frontmann der Kilkennys mit seinen drei Bandmitgliedern nun schon seit über 20 Jahren über die Folk-Bühnen dieser Welt und steht mit seiner Combo für einen etablierten Mix von Eigenkompositionen, frischen Interpretationen keltischer Traditionals und den bekannten Gassenhauern, die eben bei keiner Shamrock-Party fehlen dürfen.

Auf den „Wild Rover“, „Whisky In The Jar“ oder „Dirty Ol’ Town“ musste das feierbiestige Publikum deshalb auch in der Mannheimer Alten Feuerwache nicht verzichten, doch nach zwei Jahren Corona-Pause waren es vor allem die Zwischentöne, die das Comeback der Iren in der Quadratestadt interessant machten. So hatten die Kilkennys wie etwa mit dem Del-Amitri-Cover „Nothin Ever Happens“ oder dem herzzerreißenden „Grace“ nicht nur neues Material im Gepäck, sondern mit Josh O’Loughlin auch den Ersatz für den zu den „Drops Of Green“ abgewanderten Banjo-Virtousen Robbie Campion auf der Bühne.

Gefühlt bis 4 Uhr morgens

Was die Präsenz betrifft, fehlt O’ Loughlin zwar noch ein bisschen zu seinem Vorgänger, der immer etwas der zweite Fixpunkt der Band war. Musikalisch reiht sich der Neuzugang aber nahtlos in das Quartett ein, das neben dem stabilen Bass-Spiel von Gründungsmitglied Tommy Mackey vor allem durch die virtuose Vielfältigkeit von Multi-Instrumentalist Mick Martin (Bodhrán, Whistles, Uillean Pipes) sowie die Präsenz von Sänger und Mandolinen-Meister Cashin besticht. Auch deshalb rissen die Kilkennys alte und neue Fans in gewohnter Manier mit. Und selbst wenn es am Ende dann „nur“ 22.15 Uhr war, fühlte es sich irgendwie doch wie fast 4 Uhr an.