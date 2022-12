Das 20. Mannheimer Filmseminar im Cinema Quadrat widmet sich dem Schaffen des italienischen Filmemachers Federico Fellini. Fellini (1920-1993) gelte als barocker Fabulierer, Märchenerzähler, als der Artist der Träume, heißt es in einer Mitteilung. Vom 13. bis 15. Januar werden unter dem Motto „Im Dialog: Psychoanalyse und Filmtheorie“ insgesamt sieben seiner Filme gezeigt – einer davon als Vorblick am Sonntag, 8. Januar. Zu sehen sind unter anderem „Das Lied der Straße – La Strada“ und „Das süße Leben – La dolce vita“. In sechs Vorträgen wird zudem erörtert, was Fellinis Werke auszeichnet und warum sie nach wie vor sehenswert sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es werden Karten für einzelne Filmvorführungen, Tageskarten und Karten für das gesamte Seminar angeboten (Online-Anmeldung unter cinema-quadrat.de). red