Am 13. November 2015 erschütterten fünf koordinierte Überfälle, zu denen sich der sogenannte „Islamische Staat“ bekannte, Paris. Nach offiziellen Angaben kamen 130 Menschen ums Leben, 683 wurden verletzt. Die meisten Toten gab es im Bataclan, einem Vergnügungsetablissement im XI. Arrondissement zu beklagen, wo 89 Besucher eines Rockkonzerts starben. Der religiös motivierte Terror hatte - nach der New Yorker 9/11-Tragödie - Europa endgültig erreicht. Ein Trauma, das bis heute nachhallt.

Nationales Trauma

Frédéric Pierrot – entschlossen und zerbrechlich Hierzulande konnte man Frédéric Pierrot zuletzt in François Ozons Berlinale-Beitrag „Gelobt sei Gott“ im Kino sehen, in Erinnerung bleibt er als Partner von Omar Sy in „Monsieur Chocolat“.

Der in Frankreich gefragte Mime – weit über 100 Rollen listet seine Filmografie auf –, der gerne gleichermaßen entschlossen wie zerbrechlich wirkt, wurde 1960 in Boulogne-Billancourt geboren, studierte in den USA Mathematik, ehe er ohne Abschluss in die Heimat zurückkehrte und sich der Schauspielerei zuwandte. Zunächst trat er in Kurzfilmen auf, sein Leinwanddebüt gab er 1987 in Catherine Carrées „Papillon du vertige“.

Seinen Durchbruch schaffte er zwei Jahre später an der Seite von Philippe Noiret in Bertrand Taverniers Kriegsdrama „Das Leben und nichts anderes“. Seitdem war er unter anderem in Ken Loachs „Land and Freedom“, der Komödie „Eine Schwalbe macht den Sommer“, dem Historienfilm „Monsieur N.“, der Coming-of-Age-Variante „Jung & schön“ oder der erfolgreichen Mystery-Thriller-Serie „The Returned“ zu sehen.

Für die Rolle des Baloo im Drama „Polizei“ wurde er für einen César als bester Nebendarsteller nominiert, bei zwei Kurzfilmen – „On bosse ici! On vit ici! On reste ici!“ und „Laissez-les grandir ici!“ – führte er Regie. (geh)

Fürs Kino hat der deutsche Regisseur und Drehbuchautor Kilian Riedhof („Gladbeck“) die Geschehnisse bereits aufbereitet. Er erzählt die schmerzliche, sehr persönliche Geschichte des Journalisten Antoine Leiris, der bei dem Anschlag seine Frau Hélène verlor und mit einem einzigen Social-Media-Post die ganze Welt bewegte. Er trotzte der sinnlosen Bluttat mit einem hoffnungsvollen Appell: „Meinen Hass bekommt ihr nicht...“. Dieser Satz ist Titel des Films, dessen Starttermin ob der Corona-Pandemie noch nicht feststeht.

Eine andere Art der Aufarbeitung hat das Erfolgsduo Éric Toledano und Olivier Nakache („Ziemlich beste Freunde“) gewählt, weniger konkret im Zugang, eher als Stimmungsbild der französischen Gesellschaft angelegt. An der israelischen Serie „BeTipul“ (2005 - 2008), die als „In Treatment“ (2008 - 2021) erfolgreich von HBO adaptiert wurde, haben die kreativen Köpfe sich orientiert.

„En thérapie“, zu deutsch „In Therapie“, heißt ihre Serie, die ab dem 4. Februar auf Arte läuft. Jeden Donnerstag kommen um 21:50 Uhr jeweils fünf der insgesamt 35 rund halbstündigen Episoden zur Aufführung, wer will - ein origineller Service -, kann sich die einzelnen in der Mediathek vorsortierten Teile nach „Wochen“ bzw. „Patient“ abrufen.

Im Mittelpunkt der Handlung steht der Psychoanalytiker Philippe Dayan (Frédéric Pierrot), der in Paris nahe des Bataclan seine Praxis betreibt. Im Verlauf von sieben Wochen - Datum und Uhrzeit der Sitzungen werden jeweils nach dem Vorspann eingeblendet - behandelt er fünf Personen. Von ihrem persönlichen Schicksal erfährt man, gleichzeitig werden gesellschaftliche Wunden gespiegelt. Zunächst lernt man Ariane (Mélanie Thierry) kennen, eine Chirurgin, die am Tag der Attentate in der Klinik Saint-Antoine Notoperationen durchführte und sich gerade im Streit von ihrem langjährigen Freund getrennt hat.

Als nächster legt sich der Polizist Adel (Reda Kateb), Mitglied der Spezialeinheit BRI, auf die Couch. Er leidet seit seinem nächtlichen Einsatz im Musikclub unter Panikattacken und weist vermehrt Stresssymptome auf. Ihm folgen die suizidgefährdete, 16-jährige Camille (Céleste Brunnquell), als begabte Schwimmerin eine potentielle Olympiateilnehmerin, die sich an ihren Fahrradunfall nicht mehr erinnern kann, sowie ein junges Paar - die Frau, Léonora (Clémence Poésy), ist zudem schwanger -, das in einer schweren Beziehungskrise steckt.

Fordernd und spannend

Ein Dialogmarathon. Durchaus fordernd, doch wenn man sich auf ihn einlässt extrem spannend. Schauplatz ist primär das Behandlungszimmer von Dayan. Eine Bücherwand - „Haben sie die alle gelesen?“, fragt Camille -, ein rotes Sofa, der Stuhl, auf dem der Therapeut Platz nimmt, ein Schreibtisch mit Computer. Viel mehr ist nicht zu sehen, nur selten wird der gemütlich wirkende Raum in der Großbürgerwohnung für ein paar befreiende Außenaufnahmen verlassen. Durchatmen ist in diesen seltenen Szenen angesagt. Sonst geht es ausschließlich um die Charaktere und deren Innenleben. Insbesondere um Dayan, einen Mittfünfziger, der selbst in einer tiefen Krise steckt. Von seiner Gattin hat er sich entfremdet, der kleine Sohn möchte nicht dauernd über die „Ereignisse“ sprechen. Und zu allem Überfluss gesteht ihm Ariane ihre Liebe. „Laut Freud“, erklärt der verblüffte Philippe, „nicht ungewöhnlich“... So verwundert es wenig, dass der geplagte Mann sich seinerseits der Kollegin Esther (Carole Bouquet) anvertraut und mit ihr Rücksprache hält.

Als Mosaik beschreiben die Macher ihren ambitionierten Vielteiler trefflich. Folge für Folge verdichtet sich die Handlung, setzt sich einem Puzzle gleich zum großen Bild zusammen. Zig Themen kommen zur Sprache, Schuld und Sühne, Feminismus und Chauvinismus, Macht und Ohnmacht, Liebe und Hass... Ein ambitioniertes Unterfangen, das die Filmemacher - fünf Regisseure und zehn Autoren - mit ihrem Team elegant gemeistert haben. Ein stimmiges Gesellschaftspanorama ist ihnen geglückt, schmerzhaft, ehrlich und anrührend. Dabei nie larmoyant oder anklagend. Eine gekonnte Gratwanderung, die sich durchaus humorvolle Momente - sowie den einen oder anderen Psychiater-Witz - erlaubt.