  Antisemitismus-Vorwurf: NTM-Intendant Holtzhauer soll sich erklären

In Zeiten wie diesen, in Zeiten von Geschichtsreflexion, Culture Cancelling und Feminismus-Debatten ist keiner sicher davor, im Handumdrehen Rassist oder Frauenfeind geschimpft zu werden. Bisweilen genügt ein Satz, schon schäumen die Blasen in den sozialen Netzwerken über vor Zorn und Hass. Das Terrain freier Meinungsäußerung ist vermint. Dabei, so muss man anmerken, lebt Demokratie vom Diskurs der Positionen. Aber kann man sich in ein und derselben Sache entschieden gegen Rassismus wenden und doch des Rassismus verdächtig werden?

BDS, die Bundestagsresolution und die Initiative GG 5.3 BDS: Die Kampagne „Boykott, Divestment und Sanktionen unterschrieben 2005 171 palästinensische Organisationen. Sie fordern von Israel das Grundrecht seiner arabisch-palästinensischen Bürger auf volle Gleichheit sowie das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum gemäß UN-Resolution 194 ein. Die Kampagne „Boykott, Divestment und Sanktionen unterschrieben 2005 171 palästinensische Organisationen. Sie fordern von Israel das Grundrecht seiner arabisch-palästinensischen Bürger auf volle Gleichheit sowie das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum gemäß UN-Resolution 194 ein. Bundestagsresolution: Im Mai 2019 fordert der Bundestag die Regierung u.a. dazu auf, keine Veranstaltungen der BDS-Bewegung oder von Gruppierungen, die deren Ziele aktiv verfolgen, zu unterstützen. Initiative GG 5.3.: Das auch von Mannheims Intendant Christian Holtzhauer unterzeichnete Papier stützt sich auf Artikel 5.3 des Grundgesetzes zur Freiheit von Kunst und Wissenschaft, wendet sich ausdrücklich gegen Rassismus und Antisemitismus, aber auch gegen die Resolution und das Quasi-Verbot, israelkritische Stimmen zu Wort kommen zu lassen.

Beim sensibelsten deutschen Thema, Israel und die Juden, geht das. Das erfährt derzeit auch Mannheims Nationaltheaterintendant Christian Holtzhauer, aktiv in der „Initiative GG 5.3 Weltoffenheit“, die sich auf die Freiheit der Kunst und Wissenschaft aus Artikel 5.3 des Grundgesetzes beruft. Der Zusammenschluss prominenter Kulturleute wie Ulrich Khuon (Deutsches Theater Berlin) positioniert sich deutlich „gegen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus“. Sie fordert den Bundestag aber auch auf, eine Resolution zurückzunehmen, die sich gegen den israelkritischen BDS richtet und die das Auftreten von mit dem BDS sympathisierenden Künstlerinnen verurteilt.

Der BDS (Boykott, Desinvestition, Sanktionen) verlangt ein Ende der Besatzung des Westjordanlandes, der Golanhöhen und Ost-Jerusalems durch die Israelis, zudem die völlige Gleichberechtigung arabisch-palästinensischer Bürger Israels und ein Recht auf Rückkehr nach Israel für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen. Manche sehen im letzten Punkt eine Infragestellung des Staates Israel. Antizionismus. Antisemitismus. Engagiert sind in der Kampagne Künstler wie Pink-Floyd-Gründer Roger Waters oder Meister-Regisseur Jean-Luc Godard.

OB Kurz fordert Erklärung

„Ich sympathisiere nicht mit dem BDS“, sagt Holtzhauer im Gespräch, „aber ich will den Diskurs verschiedener Positionen. Ich habe auch Künstler getroffen, die mit dem BDS sympathisieren – darunter nicht wenige Israelis. Und die sagen: ’Ich möchte mir nicht von dir als Deutschem sagen lassen, was antisemitisch ist und was nicht’“.

Die Resolution des Bundestages vom Mai 2019 hat den BDS als antisemitisch eingestuft. Die Bewegung und ihre Unterstützer sollen demnach kein öffentliches Geld mehr erhalten, sowohl das Land Baden-Württemberg als auch die Stadt Mannheim haben ähnliche Beschlüsse gefasst. Zu solchen Unterstützern zählen die politischen Gremien freilich Kultureinrichtungen wie die Ruhrtriennale, bei der es wegen der Einladung des israelkritischen Intellektuellen Achille Mbembe Irritationen gab – oder eben das NTM. Die AfD im Stuttgarter Landtag hat am 4. Januar wegen Holtzhauers Unterschrift sogar eine Überprüfung der Landesmittel fürs NTM gefordert. Das Ergebnis soll am 28. Januar vorliegen.

Unterdessen ist Holtzhauer nicht nur von Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) dazu aufgefordert worden, sich wegen seiner Unterschrift zu erklären. Laut Kommunikationschef Ralf Walther gab es auch schon Gespräche. „Herr Holtzhauer hat dazu Stellung genommen“, so Walther, er habe aus seiner Sicht dargelegt, „dass die Beschlussfassung des Gemeinderats selbst, der BDS-Kampagne entschieden entgegenzutreten und keinen Raum zu geben, von ihm und der Initiative nicht in Frage gestellt wird.“

Auch die Deutsch-Israelische Gesellschaft Rhein-Neckar hat sich bereits am 13. Dezember an den OB gewandt. Der Vorsitzende Chris Rihm erklärte auf Anfrage, es müsse diskutiert werden, in welchem Verhältnis diese Unterschrift des Intendanten (…) einer städtischen Institution zum Gemeinderatsbeschluss stehe. Rita Althausen von der Jüdischen Gemeinde Mannheim sieht es so: „Die Tragweite der Unterzeichnung des Plädoyers, das offenbar keine BDS-Unterstützung sein soll, wird verkannt und hätte im Vorfeld (…) beachtet werden müssen.“

Bundesregierung bleibt dabei

Auf die Frage, warum man nicht die Finger vom sensibelsten deutschen Thema lasse, antwortet Holtzhauer: „Das kann man machen, aber eine ganze Reihe von Künstlern müsste man da einem Gesinnungstest unterziehen. Ich erwarte nicht, dass alle Menschen, mit denen ich künstlerisch zu tun habe, meine Meinung teilen und sich deutlich vom BDS distanzieren.“ Dann nennt er den jüdischen Dirigenten Daniel Barenboim, der sich laut Holtzhauer „nicht deutlich“ vom BDS abgrenze.

Die Bundesregierung sieht in der Sache keinerlei Handlungsbedarf. „Ständige Boykottaufrufe sind ignorant und diffamierend“, so die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz.

Die Thematik bleibt weiterhin hochsensibel. Unweigerlich erinnert die Diskussion an Günter Grass’ gegen die Atommacht Israel gerichtetes Gedicht „Was gesagt werden muss“ von 2012. „Das Verdikt ’Antisemitismus’ ist geläufig“ endet darin eine der Strophen. Es war ein Riesenskandal damals. Grass war ein Linker. „Ja, das steht jetzt natürlich auch im Raum“, so Holtzhauer, „die Frage, warum sich die linken Intellektuellen immer an Israel abarbeiten müssen?“