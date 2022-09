Anne Ratte-Polle: „Nicht nur lieb und nett“

An der unverwechselbaren angerauten Stimme lässt sie sich sofort erkennen: Anne Ratte-Polle ist am Telefon. Sie sei noch leicht erschöpft, erklärt sie uns. Nach Dreharbeiten für „Mein Falke“, einen neuen Film des Regisseurs Dominik Graf. In Wolfsburg und Umgebung stand sie dafür vor der Kamera. In Ludwigshafen wird sie nun beim Festival des deutschen Films auf einem Podium stehen und den Preis

...