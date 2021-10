Anika Nilles übernimmt Schlagzeigabteilung

Mannheim. Das hat die Popakademie am Dienstag bekanntgegegeben. Die Mannheimerin Anika Nilles, selbst Absolventin der Popakademie, hat sich in den letzten acht Jahren in der internationalen Musikszene einen Namen als exzellente Schlagzeugerin gemacht. Auf ihrem YouTube-Kanal verzeichnet sie mehr als 20 Millionen Clicks. „Anika ist eine der international herausragenden Drummerinnen Sie entwickelt die von mir übernommene Position als Department Chief weiter und schafft eine neue Perspektive auf das aktuelle Schlagzeugspiel“, zitiert die Popakademie ihren Künstlerischen Direktor und Geschäftsführer, Professor Udo Dahmen. (gespi)

