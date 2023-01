André Rieu in Mannheim: Die unbändige Lust auf Neues

In disruptiven Zeiten, die selbst sicher Geglaubtes durch polarisierende Kontraste infrage stellen, avancieren die verbliebenen Konstanten zu den rettenden Inseln all jener, die weder willens noch bereit sind, den Kopfsprung ins Ungewisse mit größtmöglichem Enthusiasmus zu begehen. Dass es diese Konstanten auch in Mannheim noch gibt, dürfen viele tausend Besucher in der prächtig besetzten SAP

...