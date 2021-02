Stille Stars sind Wissenschaftler zuweilen. Dem weiteren Publikum sind die Namen oft nicht geläufig, die in Fachkreisen Weltruf genießen. Bei Hans Albert, der am Montag seinen 100. Geburtstag feiert, ist das anders – er war auch außerhalb des akademischen Rahmens bekannt. Und der ehemalige Mannheimer Professor für Soziologie und Wissenschaftslehre konnte auch nicht gerade als leise gelten; er vertrat seine Standpunkte mit Entschiedenheit, äußerte, wo er es für nötig hielt, auch sehr nachdrücklich Kritik.

Heute wirkt auch ungewöhnlich, dass einer zwischen den Disziplinen seinen Weg fand. Albert, gebürtiger Kölner, studierte nach der Kriegsteilnahme zunächst Betriebswirtschaft, wandelte dann zwischen Politologie und Soziologie, später zwischen Sozialwissenschaft und Philosophie. Ein einflussreicher Philosoph, der gebürtige Österreicher Karl Popper (1902-1994), wurde sein wissenschaftstheoretischer Gewährsmann; gemeinsam gelten die beiden als Hauptvertreter des „kritischen Rationalismus“, der eine ständige kritische und empirische Überprüfung wissenschaftlicher Theorien fordert, um so sich der Wahrheit wenigstens anzunähern. Albert, der seit 1963 in Mannheim lehrte, hat dies vor allem in seinem „Traktat über kritische Vernunft“ aus dem Jahr 1968 dargelegt und begründet.

Streit mit Adorno und Habermas

Kritiker von jeglichem Dogmatismus: der Soziologe Hans Albert. © G.-Bruno-Stiftung

Einer weiteren Öffentlichkeit ist Albert durch den sogenannten Positivismus-Streit bekannt geworden, der in den 1960er Jahren zwischen Popper und Albert einerseits sowie der Frankfurter Schule in Person von Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas ausgetragen wurde. Hintergrund war eine Grundsatzdiskussion darüber, ob eine „wertfreie“ Wissenschaft gegenüber einer von Adorno propagierten kritischen Gesellschaftstheorie, die auch auf Veränderungen zielt, zu bevorzugen sei. Dabei meinte Albert nicht, Wissenschaft müsse sich aller Bewertung enthalten; sie solle sich nur bewusst sein, dass solches nur hypothetischen Charakter haben könne. Ausgestrahlt hat die Auseinandersetzung auch auf andere Wissenschaften und hat interessierte Zeitgenossen überhaupt beschäftigt. Wer nur einen Beitrag Alberts, nur eine Anmerkung von ihm dazu liest, erfährt schon, was diesen Wissenschaftler auszeichnete – ein Stil, der eben kritisch und rational wirkt: klar und unmissverständlich formuliert, luzide in der Argumentation und getragen von der Gewissheit, dass die menschliche Vernunft fehlbar ist.

Bis zur Emeritierung im Jahr 1989 lehrte Albert an der Mannheimer Universität, wo der ebenfalls einflussreiche Soziologe Hartmut Esser seinen Lehrstuhl übernahm. Die Universität betont in einer Mitteilung aus Anlass von Alberts Geburtstag, sein „kritischer Rationalismus“ sei für seine Fakultät, bei allen Unterschieden in den jeweiligen wissenschaftlichen Fragestellungen, bis heute leitend.

Albert, der in der Nähe von Heidelberg lebt, lehnt Letztbegründungen und Dogmatismus grundsätzlich ab; er ist deshalb auch als Kritiker der Religion und besonders des Katholizismus hervorgetreten. Beharrlich hat der vielfach Geehrte seine Grundsätze über die Jahrzehnte vertreten. Im Jahr 2004 zählte er zu den Gründungsbeiräten der humanistischen Giordano-Bruno-Stiftung, die aus Anlass von Alberts Geburtstag nun am Montag, 19 Uhr, einen Online-Festakt via Youtube ausstrahlt und dafür auch ein Filmporträt ankündigt.