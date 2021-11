Am Sonntag Schillerpreis-Verleihung an Christian Petzold

Eigentlich war die Preisverleihung schon im März vorigen Jahres geplant. Doch dann kam Corona, weswegen dem Filmemacher Christian Petzold (Bild) der Mannheimer Schillerpreis noch immer nicht offiziell übergeben werden konnte. Nun endlich soll sich das ändern. Die Preisverleihung ist nach Mitteilung der Stadt für kommenden Sonntag, 11 Uhr, im Schauspielhaus des Nationaltheaters vorgesehen. Anders als gewohnt haben aber nur Personen Zutritt, die von der Stadt zum Festakt eingeladen wurden, und zwar gemäß den dann gültigen Corona-Bestimmungen.

Die Laudatio auf den Filmregisseur, der zu den namhaftesten der mittleren Generation zählt, hält Schauspielerin Barbara Auer. Sie spielte (neben Richy Müller und Julia Hummer) die Hauptrolle in Petzolds Film „Die innere Sicherheit“ aus dem Jahr 2000 und wirkte auch in dessen Filmen „Yella“ und „Transit“ mit. Unter dem Titel „Voice over“ stellen Schauspieler Matthias Brandt und Musiker Jens Thomas zudem eine dem Preisträger gewidmete Wortcollage vor. Kino sei, hat Petzold im Interview mit dieser Redaktion über seine Arbeit gesagt, eine Anstalt des Unterbewussten. Film habe mit Traum, mit somnambulen Zuständen zu tun. Er wolle bei der Verleihung nicht über Namenspate Schiller sprechen, sondern über seine sozialdemokratische Prägung, so kündigte er an. (Bild: Kalaene/dpa)