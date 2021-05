Sogar die guten alten Doors schaffen es in dieses opulente Bild. Inmitten einer Welt des Umsturzes, inmitten von Kristallleuchter, Billardtisch, Schlossfassade und Baugerüst brechen sie herein. Das leicht psychedelische D-Dur des Westcoast-Rock und das baritonal-düstere „This is the end“ Jim Morrisons bieten das Fundament für den Volksaufstand: Eine Gruppe Blue Jeans tragender Männer und

...