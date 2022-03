Am Mittwoch Ehrung Dürscheids

Der Konrad-Duden-Preis der Stadt Mannheim (12 500 Euro) an die Sprachwissenschaftlerin Christa Dürscheid wird am Mittwoch, 16. März, um 15 Uhr in der Kunsthalle Mannheim verliehen. Das teilte die Stadt Mannheim jetzt mit. Ursprünglich war die Ehrung im Rahmen der Jahrestagung des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache (IDS) im Februar 2021 anberaumt, wurde aber pandemiebedingt abgesagt. Die Entscheidung für Dürscheid war im November 2020 im Gemeinderat gefallen. Mit Dürscheid wird eine international renommierte Germanistin für herausragende Forschungen rund um die deutsche Gegenwartssprache geehrt. Dürscheid, geboren 1959 in Kehl, hat einen Lehrstuhl für deutsche Sprache an der Universität Zürich und forscht im Bereich der Variationslinguistik, Sprachdidaktik, der Schriftlinguistik und digitalen Kommunikation. dms

