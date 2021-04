Ladenburg. Popsängerin Alice Merton tritt am 31. Juli bei den Picknick-Konzerten auf der Festwiese auf. Das teilte der Veranstalter am Dienstag mit. Neben der Popakademikerin sollen, wie berichtet, auch Giant Rock (5. August), Provinz (6. August) und Deine Freunde (8. August) in Ladenburg singen.

Tickets sind laut Mitteilung auf der Webseite des Veranstalters erhältlich.