Alarm im Mannheimer Institut Francais verzögert Klavierabend

Mannheim. Weil sich im Mannheimer Institut Francais am Mittwochabend gegen 21 Uhr eine schrille Alarmanlage in Gang setzte, hat der englische Pianist Ian Fountain seinen Klavierabend nicht fortsetzen können. Ausgelöst wurde der Alarm offenbar durch das Öffnen einer Nottür zwischen dem Institut Francais und dem Foyer der Reiss-Engelhorn-Museen in den Mannheimer Quadraten, in deren Saal das Konzert der Kammermusik Mannheim stattfand. Die französische Kultureinrichtung befindet sich im selben Gebäude. Trotz mehrfacher Versuche von Museumsmitarbeitern, den Alarm abzustellen, dauerte das schrille Geräusch 20 bis 30 Minuten an. Der Pianist, der in der ersten Hälfte Schuberts Sonate Nr. 18 (G-Dur) interpretiert hatte, wartete im Foyer darauf, eines der schwierigsten und großartigsten Werke der Klavierliteratur aufzuführen: Beethovens spät komponierte sogenannte Hammerklavier-Sonate (op. 106, B-Dur). Irgendwann wurde es Fountain auch zu bunt. Er sagte: „Ich spiele jetzt.“ Gesagt, getan. Im Saal war das Geräusch anfangs nur bei totaler Stille zu hören. Nach dem Konzert war man dem Problem dann offenbar Herr geworden. Fountain bedankte sich mit Beethovens op. 126, 3 in Es-Dur: eine Bagatelle. Der Vorfall insgesamt war indes alles andere als eine Bagatelle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1