Zwar haben wir die „neue“ Leiterin der Mannheimer Akademie des Tanzes hier schon längst im Porträt vorgestellt, schließlich ist sie seit 2020 im Amt. Doch der Öffentlichkeit konnte sich die Deutsch-Französin Agnès Noltenius bisher noch nicht offiziell vorstellen, trat sie die Nachfolge von Birgit Keil und Rosemary Helliwell doch in schwierigen Corona-Zeiten an, in der sich Veranstaltungen

...