Änderung bei Akademiekonzert am Donnerstag

Mannheim. Bei dem Akademiekonzert am Donnerstag, 22. Dezember, kommt es zu einer Änderung. Wie die Mannheimer Philharmoniker in einer Meldung mitteilten, kann Pianistin Martha Argerich aus gesundheitlichen Gründen bei dem Orchesterkonzert nicht auftreten. Ein Nachholtermin soll bald gefunden werden.

Für Ersatz ist gesorgt: Plamena Mangova wird kurzfristig einspringen, so dass das Konzert am Donnerstag trotzdem stattfinden kann. Mangova, die Solistin des 1. Orchesterkonzerts im Oktober, das abgesagt werden musste, freue sich schon darauf in Mannheim zu konzertieren, hieß es weiterhin. Statt dem ursprünglichen geplanten 2. Klavierkonzert von Beethoven steht nun sein 1. Klavierkonzert auf dem Plan.

Gutschein als Ausgleich

Die Eintrittskarten für den Donnerstag, 22.12.2022, sind gleichzeitig ein Gutschein für einen Rabatt in Höhe von 20%, den die Kunden für ein Konzert ihrer Wahl innerhalb der nächsten 3 Jahre einlösen können – zum Beispiel für das nachzuholende Konzert mit Martha Argerich! Wenn man diesen einlösen möchte, kann man dies telefonisch machen oder an der Abendkasse. Die Eintrittskarte sollte dafür bitte bereitgehalten werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei Rückfragen mögen sich Betroffene sich bitte ausschließlich per Mail an info@mannheimer-philharmoniker.de wenden.