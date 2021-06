Adax Dörsam und Silke Hauck beim Feudenheimer Kultursommer

Mannheim. Multi-Saiteninstrumentalist Adax Dörsam hat beim „KulturGut“-Festival dieser Redaktion Sängerin Silke Hauck als Duo-Partnerin kennen- und schätzen gelernt. Daraus hat sich ein besonderer Abend beim Feudenheimer Kultursommer entwickelt: Am heutigen Freitag, 11. Juni, 19.30 Uhr sind die beiden Institutionen der hiesigen Live-Musikszene auf der Mannheimer Maulbeerinsel (WSV Wiese), Lauffener Str. 63, zu erleben. Kartenbestellungen für 15 Euro per Mail an info@wellhoefer-verlag.de (www.wellhoefer-verlag.de).

AdUnit urban-intext1