Rund drei Jahre nach dem Diebstahl einer Tür aus dem Pariser Bataclan-Club mit einem dem Künstler Banksy zugeschriebenen Bild müssen sich acht Verdächtige vor Gericht verantworten. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen erfuhr, sollen drei Verdächtige wegen Diebstahls in einer organisierten Bande und fünf Verdächtige wegen Verschleierung des Diebstahls in einer organisierten Bande angeklagt worden sein. Bei dem Bild handelt es sich um ein Schablonenwerk, auf dem ein trauriges Mädchen abgebildet ist. Die Ausgangstür der Konzerthalle war 2019 in Paris gestohlen worden. Im Bataclan waren im November 2015 bei einem Terroranschlag 90 Menschen getötet worden. dpa

