Corona: Ob das 3. Akademiekonzert stattfinden wird, hängt maßgeblich davon ab, was die Länder- und Bundeschefs am Donnerstag, 2. Dezember, an Beschränkungen bekanntgeben. Insofern sollten die folgenden Informationen in jedem Fall mit der Webseite musikalische-akademie.de abgeglichen werden.

Termin: 20./21. Dezember, 20 Uhr, Mozartsaal, Rosengarten Mannheim.

Programm: Serge Rachmaninows Klavierkonzert Nr. 2 c-Moll op. 18 und Peter Iljitsch Tschaikowskis Sinfonie Nr. 4 f-Moll op. 36.

Besetzung: Jordan de Souza dirigiert das Nationaltheaterorchester, Solist ist Pianist Kirill Gerstein. dms

