Zauberhafte Bilder

Die Vorstellung, den Heiligen Abend ganz allein verbringen zu müssen, ohne Familie, ohne Freunde, ist für viele Menschen unendlich traurig. Für das Titelbild dieses Weihnachts-Bilderbuches hat der Heidelberger Künstler Albrecht Rissler einen kleinen Hund gezeichnet. Er trägt ein rotes Halsband mit einem goldenen Stern daran, und er wirkt sehr selbstgewiss, man glaubt ihm sofort, dass er kein gewöhnlicher Hund ist. Die Geschichte, die hier erzählt wird, bestätigt diesen Eindruck: Der keine Hund ist ein Magier, er kann am Heiligen Abend, in der Zaubernacht, alle Wünsche erfüllen, und er weiß, was der einsame alte Mann braucht, der im Wald allein in einer Holzhütte lebt. Der kleine Hunde-Sonnenschein wird dessen Herzenswunsch tatsächlich erfüllen. Es ist die Farbe Gelb, die beide umhüllt, die als leuchtende Wärme diesem Menschen, der mit den kleinen Hund sein karges Festmahl teilt, zum Zauber wird. Vermutlich wünschen sich viele Kinder genau das, was den alten Mann nun glücklich macht. Es sind die zauberhaften Bilder dieser Geschichte, die die Seelen der kleinen Leserinnen und Leser mit tiefer Freude erfüllt.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

© hifai

