  Woher kommt der Valentinstag?

Heutzutage verbinden viele den 14. Februar mit roten Rosen, einem romantischen Essen und Schokolade. Doch das war nicht immer so.

AdUnit urban-intext1

Der Valentinstag hat seinen Namen nach dem Heiligen Valentinus im Jahr 469 erhalten. Wer dieser Valentinus tatsächlich war, ist bis heute unklar. Man munkelt jedoch, dass er ein Priester war, der sich für die liebenden Menschen eingesetzt hat. Er wurde als Märtyrer gefeiert. Das sind Personen, die sich für eine Sache einsetzen und dafür Schmerzen oder gar den Tod in Kauf nehmen.

Moderner Brauch

So soll dieser Valentinus damals Paare vermählt haben, die eigentlich gar nicht heiraten durften – wie etwa römische Soldaten. Er galt dadurch als Beschützer der Liebenden. Dass man am Valentinstag etwas verschenkt, ist aber eine moderne Entwicklung: Erst seit dem 18. Jahrhundert (also beinahe 1400 Jahre später) entwickelte sich der 14. Februar in England zu einem Tag, an dem Liebende ihre Liebe füreinander mit Blumen und Süßigkeiten zum Ausdruck bringen. Viele Hersteller machen damit einen Großteil ihres Jahresumsatzes. jeb