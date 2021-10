Wieso hängen Fledermäuse von der Decke?

Richtig gemütlich sieht ihre Schlafposition ja nicht aus… Doch Fledermäuse haben gute Gründe, ihren Kopf hängenzulassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fledermäuse können neben Flughunden als einzige Säugetiere fliegen. Auf das Leben in der Luft sind sie mit ihren stark ausgeprägte Fingerknochen und ihrer Flughaut gut eingestellt. Laufen und Stehen aber ist nichts für die Tiere: Auf ihren kleinen Füßen können sie sich nicht halten. Das ist zum Glück gar nicht notwendig, denn die Tiere hängen kopfüber – zum Schlafen oder einfach zum „Abhängen“.

Dafür krallen sie sich mit ihren Zehen an der Wand oder der Decke fest. Sobald sich die Füße schließen, rastet ihre spezielle Sehne ein. Manche Arten können in dieser Haltung monatelang im Winterschlaf ausharren. Muskelkraft kostet das die Tiere nicht. So kommt es dass selbst tote Exemplare hängenbleiben. Das hat Vorteile für die Fledermäuse: Soweit oben sind sie vor vielen Fressfeinden sicher. Wird es doch gefährlich, können sie aus der Position heraus schnell und ohne viel Kraftaufwand starten. Wenn die Tiere übrigens auf die Toilette müssen, ziehen sie sich hoch, bis ihr Kopf nach oben und ihr Ende nach unten zeigt. apt