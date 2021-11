Wie überwintern Fische?

Manche Tiere verschlafen den Winter ja einfach. Auch unter Wasser geht es dann etwas gemächlicher zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wenn es kälter wird, geht es für viele Fische erstmal bergab – ganz im Sinne des Wortes: Sie halten sich bevorzugt dort auf, wo es am wärmsten ist, und das ist am Grunde eines Sees oder Teichs. Dort ist es immer etwa vier Grad warm. Das gilt auch dann, wenn eine Eisschicht die Wasseroberfläche überzieht. Manche Fische gehen sogar noch weiter: Ein Wels etwa gräbt sich in den Boden ein und hält dort Winterschlaf. Das gilt aber nicht für alle. Die meisten Fische bleiben wach, verhalten sich aber dennoch anders. Sie bewegen sich nicht so viel und nicht so schnell. Ihr Stoffwechsel arbeitet langsamer, ihre Körpertemperatur ist niedriger. Denn so verbrauchen sie auch nicht so viel Energie – und können gut durch den Winter kommen, der kein so üppiges Nahrungsangebot bietet.

Ab null Grad bilden sich im Körper von Fischen Eiskristalle, die ihre Gefäße zerstören können. Antarktisfische verfügen daher über einen ganz besondern Trick. Ihr Körper bildet eine Art natürliches Frostschutzmittel aus Eiweiß und Zucker. Der Stoff bindet sich an die Eiskristalle und verhindert deren Wachstum. ble