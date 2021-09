Wie kommen die Menschen in der Wüste an Wasser?

Seit jeher wohnen Menschen in der Wüste. Das geht, weil auch unter dem Boden Wasser versteckt ist – knapp ist es oft trotzdem.

Glühende Hitze und Sand weit und breit: Schon der Anblick macht durstig. Doch obwohl in der Wüste wenig oder kein Regen fällt, gibt es Wasser, mit dem die Menschen dort allerdings sehr sparsam umgehen müssen.

Einen Speicher bietet das Grundwasser. Es befindet sich unter dem Boden in Lücken der Gesteine, manchmal in vielen Metern Tiefe, und stammt aus Niederschlägen, Seen und Flüssen. Es versickert, bis eine „dichte“ Erdschicht es abfängt.

In sehr trockenen Regionen wie der Sahara-Wüste liegt das Grundwasser sehr tief. An einzelnen Stellen, wo das Wasser noch tiefer liegt als das in der Umgebung, entsteht ein Druck. Wasser strömt dann von alleine oder nach einer Bohrung aus dem Boden. Mit unterirdischen Leitungen kann das Grundwasser auch gezielt durch die Wüste geleitet werden. Unter manchen Wüsten gibt es auch fossiles Wasser, das noch von vor vielen Tausend Jahren stammt, als die Gebiete feuchter waren. apt

