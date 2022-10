Wie die Menschen die Welt eroberten

Der Bestseller-Autor und Historiker Yuval Noah Harari hat sein erstes Kinderbuch geschrieben

Die Menschen sind nicht halb so stark wie Löwen und schwimmen viel schlechter als Delfine. Außerdem können sie auch nicht fliegen wie ein Adler. Trotzdem besitzen wir Menschen die meiste Macht auf dieser Erde. Auch die Macht, die Lebenswelten von Löwe, Delfin und Adler zu verändern oder sogar zu zerstören. Was hat uns eigentlich zu Herrschern über Land, Wasser und Luft gemacht? Das hat sich Yuval Noah Harari schon oft gefragt und darüber viele kluge Bücher geschrieben. Yuval Noah Harari ist Historiker. Er sucht in der Vergangenheit nach Gründen dafür, warum die Gegenwart so ist, wie sie ist. Jetzt hat er zum ersten Mal ein Kinderbuch geschrieben. Es heißt „Wie wir Menschen die Welt eroberten“.

Unsere Vorfahren waren, erzählt der Autor, nicht die allerfriedlichsten und freundlichsten Geschöpfe. Ihre eigentliche Superkraft erlangten sie aber dadurch, dass sie anfingen, zusammenzuarbeiten. So fanden sie heraus, wie man das beste Werkzeug baut oder Wunden schnell heilt. Ein Beispiel: Ein Schimpanse ist darauf angewiesen, ganz in der Nähe eines Bananenbaums zu leben, wenn er sich von ihm ernähren will. Wenn du eine Banane essen willst, gehst du in den Supermarkt. Aber vorher hat jemand einen Baum gepflanzt, ein anderer hat die Bananen geerntet. Noch mehr Leute haben die Frucht auf einen LKW, dann ins Flugzeug verladen, bis sie von einer Verkäuferin oder einem Verkäufer ins Obstregal gepackt wurden. Das ist Teamwork!

Yuval Noah Harari erklärt, wie die Menschen diese Zusammenarbeit erlernten und sich dadurch zum Beispiel auch Religion und Kunst entwickelten. Er sagt aber auch, dass es noch immer viele spannende, offene Fragen gibt. Corinna Zak