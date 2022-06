Wie das schmeckt!

Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“ Konfuzius wusste schon vor 2500 Jahren, was Kinder brauchen, um die Welt zu verstehen. Der Elisabeth-Ding-Kindergarten in Leimen zeigt mit seinem Koch-Konzept, wie man diese Weisheit umsetzen kann. Schon Kindergartenkinder begreifen beim Kneten eines Pizzateiges chemische und physikalische Grundgesetze, sie entdecken ihre eigenen Fähigkeiten, sie entwickeln Selbstständigkeit, und sie finden staunend heraus, was das Drucken eines Buchs mit Kochen und Backen gemeinsam hat. Dass das alles viel Freude macht und dass selbst gemachtes Essen viel besser schmeckt als Fertiggerichte, das kann man auf den vielen schönen Fotos sehen, die die Kinder beim begreifenden Tun abbilden. Das Erzieherinnen-Team in Leimen hat den Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in Baden-Württemberg mit den Kindern zusammen begeistert umgesetzt. Mit dem Buch, das daraus entstanden ist, können Eltern und andere Kindergärten praktisch tätig werden: Gute Ernährung ist Voraussetzung für Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

© privat

