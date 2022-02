Wer wählt den Bundespräsidenten?

Am 13. Februar findet eine wichtige Wahl statt: Der Bundespräsident wird bestimmt. 1472 Menschen wählen ihn.

Wenn nun der deutsche Bundespräsident gewählt wird, dürfen nicht alle Bürgerinnen und Bürger mitabstimmen. Jedenfalls nicht direkt. Der Bundespräsident wird alle fünf Jahre von der Bundesversammlung gewählt. Zur Bundesversammlung gehören dieses Jahr 1472 Menschen. Die Hälfte davon sind die 736 Politikerinnen und Politiker, die von den Menschen in Deutschland in den Bundestag gewählt wurden. Die andere Hälfte wird von den Parlamenten der einzelnen Bundesländer bestimmt. Sie schicken oft Politikerinnen und Politiker, manchmal bestimmen sie aber auch berühmte Menschen, zum Beispiel Sportlerinnen oder Sportler.

Wer zum Bundespräsidenten gewählt werden will, muss über die Hälfte aller Stimmen der Bundesversammlung bekommen. Es kann sein, dass beim ersten Wahlgang noch kein Bewerber oder keine Bewerberin so viele Stimmen erhält. Dann wird noch mal abgestimmt. Wenn ein drittes Mal abgestimmt werden muss, ändern sich die Regeln. Dann gilt: Der Bewerber oder die Bewerberin mit den meisten Stimmen gewinnt. Auch, wenn es weniger als die Hälfte aller Stimmen sind.

Im Moment ist Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident. Als Staatsoberhaupt vertritt er Deutschland in anderen Ländern. Bei seinen Reisen hält er zum Beispiel Reden oder trifft sich mit anderen Staatsoberhäuptern. Auch bei wichtigen Veranstaltungen innerhalb von Deutschland ist der Bundespräsident oft dabei. Er sagt auch etwas zu Themen, die in Deutschland gerade aktuell und wichtig sind. Frank-Walter Steinmeier tritt auch bei der Wahl am 13. Februar wieder an. Das geht, denn ein Bundespräsident darf auch ein zweites Mal ins Amt gewählt werden. Ein drittes Mal aber nicht. Friederike Bach