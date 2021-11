Was raschelt denn da?

Hallo liebe Kinder! Wie ihr alle wisst, ist der Wald im Herbst am schönsten. Doch nicht nur das: Es geht auch selten so verrückt unter den Tieren zu wie in dieser Jahreszeit. Verantwortlich dafür ist das Laub, das jetzt in den denkbar spektakulärsten Farben am Boden liegt. Wer kommt da nicht auf die Idee, stundenlang Verstecken zu spielen? Wer könnte es sich verkneifen, kopfüber in einen bunten Blätterhaufen zu springen? Und welcher Bastelfreund muss sich nicht sofort ans Werk machen? Das alles macht so viel Spaß! Doch wenn wir uns ausgepowert haben, dann sitze ich am allerliebsten mit Harry Hase unter der großen Eiche und lausche einfach nur den Geräuschen: dem Knistern und Knacken, dem Fächeln und Rascheln der Blätter im Wind. So toll ist unser Herbst!

