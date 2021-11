Was für ein Ausblick

Hallo liebe Kinder! Der deutsche Astronaut Matthias Maurer ist nun schon seit ein paar Tagen auf der Internationalen Raumstation ISS – also unglaublich weit weg von uns? Das stimmt eigentlich gar nicht: Die ISS fliegt nämlich nur 400 Kilometer über der Erde. Mit ihren Solarpanels ist sie so groß wie ein Fußballfeld. Man kann sie tatsächlich mit bloßem Auge sehen – aber natürlich nur, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Die ISS kommt immer aus Westen und leuchtet wie ein Stern am Himmel. Im Internet, unter www.spotthestation.nasa.gov (auf Englisch), könnt ihr nachsehen, wann man sie von wo aus finden kann. Das ist schon ziemlich cool. Aber trotzdem muss ich zugeben, dass die Astronauten den atemberaubenderen Ausblick genießen – herunter zu uns.

