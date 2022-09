Was es im Mannheimer Hafen alles zu entdecken gibt

Fred Fuchs fragt sich, wie im Mannheimer Hafen gearbeitet wird. Er hat gehört, dass es dort nicht nur Schiffe, sondern auch Züge und Lastwagen gibt...

In der neuen Folge unseres Kinder-Podcasts von „Radio Regenbogen“ und dem „Mannheimer Morgen“ ist Fred mit Ralph am Mannheimer Hafen unterwegs. Als er ein Schiff mit großen Boxen entdeckt, fragt er sich, was darin wohl alles gelagert wird. Ralph hat für ihn bei Vanessa nachgefragt, die als Journalistin beim „Mannheimer Morgen“ über den Hafen berichtet. Sie erklärt, warum Eis und Tiefkühlpizzen anders gelagert werden müssen als Autoreifen oder Medikamente. Denn damit das Eis nicht schmilzt oder die Pizza auftaut, gibt es Container, die wie riesige Tiefkühltruhen funktionieren. Und die werden von einem Kranfahrer auf Schiffe, Züge und Lastwagen verladen. Einige Züge fahren von Mannheim sogar bis nach China – das ist ganz schön weit weg. Ihr seht also, der Hafen ist für die Region wichtig. Damit das so bleibt, müssen die Mitarbeiter auch nachts arbeiten. vs