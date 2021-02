  Warum hat der Februar weniger Tage als andere Monate?

Der Ursprung dieser Regelung liegt im alten römischen Kalender. Dieser begann damals mit dem März und nicht mit dem Januar.

Es ist schon sehr lange her, da war der Februar der letzte Monat im Jahr und erhielt sozusagen die „Resttage“ des Jahres. Erst der berühmte römische Feldherr Julius Cäsar änderte die Anordnung im Jahr 45 vor Christus – nämlich so, wie wir sie heute kennen: von Januar bis Dezember. Außerdem verlängerte er ein paar der Monate, die 29 Tage hatten, so dass sie sich nun mit Ausnahme von Juli und August mit 30 und 31 Tagen abwechselten.

Regel und Ausnahmen

Nur den Februar ließ Cäsar so kurz wie er war, führte aber den sogenannten Schalttag ein. Alle vier Jahre sollte auch der Februar einen 29. Tag erhalten. Warum alle vier Jahre? Ganz einfach: Das Jahr besteht aus 365 Tagen, fünf Stunden 55 Minuten und zwölf Sekunden. Erst nach vier Jahren ergibt die „überschüssige“ Zeit einen weiteren Tag. Dieser ist folglich der 29. Februar.

Doch Vorsicht: Nicht jedes Jahr, das durch vier teilbar ist, ist auch ein Schaltjahr. Ist es durch 100, aber nicht durch 400 teilbar, gilt die Regel nicht. jeb