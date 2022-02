Unsere Welt ist bunt

Sie ist elf, eine der jüngsten Unternehmerinnen in den USA und im Sommer erscheint ihr erstes Buch: Bellen Woodard hat zwar schon früh eine Klasse übersprungen. Dass sie als Neunjährige als inspirierendes Vorbild einen Platz im Museum erhält, hat aber wohl niemand erwartet.

Ihre besondere Geschichte beginnt vor drei Jahren in der Schule. Bellen wunderte sich: Wenn ihre Klassenkameraden nach einem hautfarbenen Stift fragten, verlangten sie eigentlich nach nur einer Farbe: „peach“ also „pfirsichfarben“ heißt sie im Englischen, auf Deutsch sagt man „fleischfarben“. „Das war verwirrend, denn es hätten ja so viele Farben sein können“, erzählt Bellen im Interview mit unserer Kinderredaktion.

Eine Weltenveränderin

Sie fing an zu fragen: „Welche Farbe willst du denn genau?“ Einmal aufgefordert, darüber nachzudenken, dass es nicht nur eine Hautfarbe gibt, wurde die Wortwahl der Kinder aufmerksamer. Der Trend hat sich durchgesetzt. Erst in Bellens Klasse, dann in der Schule und schließlich in der ganzen Gemeinde. Bevor Bellen die Grundschule verließ, wurde sie die erste „Weltverändererin“ der Einrichtung.

Bellen nennt sich selbst „Buntstift-Aktivistin“. Sie hat zunächst aus vorhandenen Buntstift-Boxen Pakete mit unterschiedlichen hautfarbenen Stiften zusammengestellt und an ihre Mitschülerinnen und Mitschüler verteilt. Inzwischen gibt es ihre eigene Marke „More than Peach“ (Mehr als Pfirsich). „Ich wollte, dass alle mit multikulturellen Stiften malen können und sich niemand ausgeschlossen fühlt“, sagt Bellen.

Über sie und ihre wichtige Stiftaktion wurde landesweit berichtet. Eine ihrer Boxen steht jetzt im Museum für Geschichte und Kultur des Staates Virginia.

Bellen bekommt inzwischen Post aus der ganzen Welt. „Kinder aus unterschiedlichen Klassen schicken mir Briefe und Bilder. Oft sagen sie ,Bellen, du bist meine Heldin’ und dann weiß ich, dass ich das Richtige mache.“

Ist ihre Mission jetzt also beendet? „Nö“, sagt Bellen. Die Elfjährige hat gemerkt, dass ihre Stimme gehört wird und das soll auch so bleiben. Ihre Stift-Kollektion wird es bald in vielen „Target-Stores“ geben, das ist ein großer Discounter in den USA.

Auch ein Buch über ihre außergewöhnliche Geschichte erscheint. Es heißt wie ihre Marke und die Unterzeile lautet „Die Welt verändern? Einen Stift nach dem anderen“.