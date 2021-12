Treueste Begleiter

Quarantäne ist nicht gleich Quarantäne. Für die Kinder der Stadt Nome in Alaska bedeutete dieses Wort: absolutes Ausgangsverbot, denn mit jedem Schritt vor die Tür hätte die schreckliche Diphtherie den sicheren Tod gebracht. 1925, als die lebensbedrohliche Epidemie die kleine Stadt und ihre Bewohner heimsuchte, gab es schon eine Impfung und sogar ein Heilserum, aber in diesem Jahr war die Kälte so stark, dass Eisenbahnschienen vereisten und auch Flugzeuge nicht mehr starten konnten, um die Medizin zu transportieren. Da blieb nur der Hundeschlitten, und so kamen Balto und Togo, die erfahrensten Hunde, zum Einsatz. Die Reise für sie und ihre Führer war lebensgefährlich. Aber wir können sie mit diesem Bericht genau mitverfolgen. Insbesondere die Bilder sind von eindrücklicher Realitätsnähe, so detailliert und klar, dass der Schnee fühlbar wird, dass Hunde und Menschen uns so nah kommen, dass man mit ihnen fiebert; man möchte sie wärmen, wenn sie unterwegs fast erfrieren, und man bewundert ihre Zähigkeit, ihre Kraft, ihren Willen und ihren Zusammenhalt. Dieses großartige Buch schenkt uns den Glauben, dass auch wir diese Leistungen bringen könnten, wenn wir müssten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

© privat

leseleben.de