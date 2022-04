Was bedeutet es, wenn man sagt, dass man „Tomaten auf den Augen“ hat? Mit so einer Frage kann ich immer zu Elli Ente gehen. Sie ist unsere Hermine Granger, wie auch Harry immer sagt. Und natürlich weiß Elli total Bescheid: Die Redewendung bedeutet ja nichts anderes, als dass jemand etwas nicht bemerkt und nicht sieht – etwas, das für andere offensichtlich ist. Und wann entgehen uns Dinge? Ganz oft, wenn wir müde sind, denn dann sind wir weniger aufmerksam. Und wer müde ist, hat oft rote Augen. Die kleinen Blutgefäße sind dann nämlich geweitet und stärker durchblutet. Und rot ist auch eine Tomate. So lässt sich diese Redewendung also erklären. Allerdings: Man kann natürlich auch „Tomaten auf den Augen“ haben, wenn man gar nicht verschlafen aussieht ...

