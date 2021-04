Zu Hause bleiben und nicht wegfahren. Das gilt dieses Jahr für viele auch über Ostern. Denn die Ausbreitung des Coronavirus soll weiter gebremst werden. Wie du dir die Zeit vertreiben kannst? Hier sind ein paar Vorschläge für die Feiertage.

Eier-Parcours

Klettern, Kriechen, Balancieren oder Slalom laufen. Das muss man zum Beispiel bei einem Hindernis-Parcours können. Sich so eine Strecke auszudenken, macht ebenso Spaß, wie sie später zu durchlaufen. Weil Ostern ist, könnte das Ganze außerdem zu einem Eierlauf werden. Also einfach ein hartgekochtes Osterei auf einen Esslöffel legen und so durch den Parcours laufen. Mit einer Stoppuhr kannst du herausfinden, wer aus deiner Familie am schnellsten war.

Eier-Boule

Kennst du das Spiel Boule? Dabei versucht man, seine Spiel-Kugeln möglichst nah an eine kleinere Ziel-Kugel zu werfen. Anstelle von Kugeln kann man auch Ostereier nehmen. Am besten sucht sich jeder Spieler Eier in je einer Farbe aus. Die Eier sollte man allerdings besser auf dem Teppich kullern, als sie zu werfen. Und sie müssen hartgekocht sein. Sonst gibt es eine Sauerei!

Ei-Ärger-Dich-Nicht

Für dieses Spiel brauchst du ein etwas größeres Spielbrett wie für Mensch-ärger-dich-nicht. Das kannst du zum Beispiel mit Straßenmalkreide draußen aufmalen. Oder du bastelst es für drinnen mit Pappe und Papier. Dann wird ganz normal gespielt. Allerdings nimmst du Ostereier oder Schokohasen als Spielfiguren. Und die Figuren fliegen nicht raus – sie werden aufgegessen. Wer als letztes noch Eier oder Hasen übrig hat, gewinnt.

Ei-Piñata

Eine Piñata (gesprochen: Pinjata) ist eine Figur, die mit Süßigkeiten gefüllt ist. In Ei-Form kannst du sie leicht selber basteln. Dazu pustest du einen Luftballon auf und klebst dann mit Kleister ganz viele Papierschnipsel drauf. Mindestens drei Schichten sollten es sein. Das Ganze lässt du dann trocknen. Danach schneidest du dort, wo der Knoten ist, ein kleines Loch und nimmst den Luftballon raus. Nun kannst du die Piñata bunt anmalen wie ein Osterei. Mit Süßigkeiten gefüllt, wird sie dann aufgehängt. Danach haust du sie kaputt, bis es Süßigkeiten regnet. Bei diesem Spiel kannst du super den ganzen Corona-Frust rauslassen. dpa