In dieser Geschichte geht es um die Sehnsucht Nummer eins aller Pubertierenden: das zu tun, was absolut verboten ist. Der Fledermausjunge Schatten will die Sonne sehen! Aber dieses Tabu ist für Nachttiere so total, dass sich selbst der größte Rowdy der Gang verweigert, dieses Verbot zu brechen. Aber Schatten wäre nicht der Held dieser Geschichte, wenn er nicht, um sein Gesicht nicht zu verlieren, aller Vernunft trotzen würde. Damit bringt er allerdings nicht nur sich selber, sondern auch die ganze Fledermaus-Kolonie in Lebensgefahr, denn die Eulen akzeptieren keine Aufmüpfigkeit ihrer Untertanen. Es wäre kein ausgezeichnetes Jugendbuch, wenn sich aus dem Dilemma nicht ungeahnte Schätze an Erkenntnis und Freiheit für den Helden ergäben. Das alles ist spannend bis fast zur Unerträglichkeit für junge Abenteurer und sehr klug erzählt. Wie überhaupt alle Bücher von Kenneth Oppel einerseits Tiergeschichten erzählen, aber andererseits deshalb so interessant zu lesen sind, weil alles, was diese Tiere erleben, auch Abenteuer des Erwachsenwerdens für Menschen sind.

„Silberflügel“ ist erschienen bei Gulliver (Beltz & Gelberg) und hat auch noch zwei Fortsetzungen, „Sonnenflügel“ und „Feuerflügel“.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor

leseleben.de

