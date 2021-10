Schokolade per Gesetz

Hallo liebe Kinder! Es gibt ja Gesetze für alles Mögliche. Zum Beispiel verbietet eines, dass man im Gleichschritt mit anderen über eine Brücke gehen darf. Aber für andere, mindestens genauso wichtige Dinge im Leben fehlt noch eine Regel. Man bräuchte zum Beispiel driiiiingend ein Gesetz, das bestimmt, was passiert, wenn die Schokolade im Süßigkeitenschrank plötzlich alle ist. Oder eines, das überhaupt erst regelt, wie viel Schokolade jedem Erdenbürger zusteht. Ich denke da an eine Mindestmenge von einer Tafel am Tag. Darunter ist man – zumindest als Fuchs – stark in seiner Leistung eingeschränkt. Heute hat Mama Fuchs mir meine Schokoladentafel bisher vorenthalten. Ich glaube, mir ist schon ganz schummrig!

Fred Fuchs © MM