"Schnick, Schnack, Schabernack": Ein Buch zur Geburt

Allein das Vorwort in diesem Hausbuch für die Allerkleinsten ist Gold wert; Hans Magnus Enzensberger wird zitiert: „Alles ist noch unentdeckt: das eigene Gesicht, die eigenen Finger, die Tiere, die Jahreszeiten, das Wetter, die Berufe. Der Reim verhilft dem Kind dazu, sich in dieser Welt einzurichten, ihrer Herr zu werden.“ Und dann das Inhaltsverzeichnis: Erste Verse – Spiele mit allen Körperteilen, Verse beim Essen, Verse zum Trösten, Verse zum Einschlafen, Spiele mit Fingern und Händen, Kniereiter, Bewegen und Tanzen, Geburtstage und Feste feiern, der Tageslauf des Kindes, Uhrzeiten – Wochentage – Jahreszeiten, Wind und Wetter, Spiele mit Zahlen, Abzählreime, Verse mit Buchstaben des Alphabets, mit Worten jonglieren, Zaubersprüche, Nonsens und verkehrte Welt, von großen und kleinen Tieren und Verse, die Geschichten erzählen. Alles was ein Kind braucht, um die Sprache als Schlüssel zur Welt zu entdecken. Kann es ein kostbareres Geschenk zur Geburt geben? Ich denke nicht, denn Sprache beherrschen heißt die Welt gewinnen: Herzlich willkommen und alles Glück der Erde!

Expertin für Kinderbücher Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor. Mehr Tipps unter leseleben.de

