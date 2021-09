Schabernack im Herbst

Hallo liebe Kinder! Seid ihr schon in Herbststimmung? Oder soll ich sagen Fuchsstimmung? Der Herbst ist MEINE Jahreszeit! Blatt für Blatt färbt sich die Welt in orange und rot – in Fuchsfellfarben! Manchmal trage ich dazu einen violetten Schal und schreite als eleganter Laubhaufen durch den Wald. Wenn ich müde bin, lege ich mich auf ein Bett aus farblich abgestimmten Blättern direkt neben den Laufsteg … äh Waldweg. Es kommt vor, dass ich nach einer Weile laut niesen muss. Die Waldtiere, die da gerade auf ihrem Abendspaziergang sind, zucken dann fürchterlich zusammen. Selbst den vornehmsten unter ihnen entweicht ein Schimpfwort. Auch Elli Ente hat mich schon übersehen und geflucht. Sie sagt, ich erschrecke die anderen mit Absicht. Aber dazu bin ich als Herbst-Model doch viel zu … ähäm … professionell! Euer Fred Fuchs

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1