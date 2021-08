"Ronja Räubertochter": Gewappnet fürs Leben

Welches Kind wäre nicht gerne Ronja Räubertochter: wild und doch herzlich allem Lebendigen zugewandt, frei und doch geborgen in der Liebe derer, die um sie sind?

Ihre Mutter hat gesungen, während Ronjas Geburt, und vielleicht ist das der Grund, warum Ronja so glücklich ist. Aber Ronja hat auch einen Vater, dessen Augapfel sie ist und der sie trotzdem frei lässt, um sie ihr eigenes Leben entdecken zu lassen. Und sie hat Birk, den besten Freund, den man haben kann, denn er will alles mit ihr teilen. Aber Ronja und Birk sind Räuberkinder und deren Eltern sind Todfeinde. Doch diese Tatsache ist nicht alles, was die Kindheitsgeschichte von Ronja zum aufregenden Abenteuer macht. Da gibt es Wilddruden, Graugnome und Rumpelwichte, und natürlich gibt es die Obrigkeit, die keine Räuber in den Wäldern duldet.

Trotz allem, Ronja ist das unbeschädigbare Kind, und letztlich siegt sie über alle Unwägbarkeiten des Lebens – was für ein Versprechen für Kinder in dieser unruhigen Zeit. Ronja ist keine Trostfigur, sie ist eine Anleitung die authentische Lebenshaltung von Kindern zu bejahen und damit ist dieses Buch absolut modern und realistisch. Das Buch ist für Kinder ab acht Jahren.

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

