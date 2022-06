Randale machen

Kennt ihr das, wenn man zu einem Lied so richtig lostanzen möchte? So sehr, dass die Haare herumfliegen und die Beine vor lauter Sprüngen kaum noch den Boden berühren? Rockmusik eignet sich für solche Tänze besonders gut, denn sie ist schnell, laut und ihre Texte sind meist leicht mitzusingen. Nur schade, dass die meisten Rocksongs für Erwachsene sind.

Das wollten Jochen, Garrelt, Christian und Marc ändern, als sie vor vielen Jahren die Band „Randale“ gegründet haben. Die vier Männer spielen lauten und tanzbaren Rock – mit Texten, die Kinder endlich mal mitsingen können.

Inzwischen ist die Band sozusagen volljährig – sie feiert nämlich ihren 18. Geburtstag. Und das mit einem neuen Album, das gute Laune macht: „Sandkastenrocker“, heißt es.

Gitarre, Bass, Schlagzeug

Gleich das erste Lied setzt mit heftigem Schlagzeug und lauten Stimmen ein: „R – A – N – D – A – L – E“, brüllen die Bandmitglieder. Hier kann man wunderbar mitsingen und sich einem Mix aus E-Gitarre und Bass hingeben. Und auch „Bum Bum Banana“ ist ein echter Ohrwurm, den man so schnell nicht wieder vergisst.

Etwas ruhiger wird es mit dem Lied „Lama Drama Ding Dong“. Mit Texten wie „Ich geh mit meinem Lama, völlig ohne Drama“, ist das Lied perfekt für einen entspannten Nachmittag mit Freunden zuhause.

Und wer hätte gedacht, dass sogar Müll das Thema eines Rocksongs sein kann? In einem Lied spricht die Band über Recycling und davon, wie man Abfälle richtig trennt. Alles ohne dabei die Rocknote zu verlieren.

Richtig in Urlaubsstimmung kommt man bei dem Lied „Sommer“. „Das Salz auf der Haut und in den Haaren der Wind“ – wer denkt bei diesen Texten nicht an den letzten Strandurlaub?

Das ist ein Dingsbums

„Mir fällt nicht ein, was ich mein“ singt die Band in ihrem Lied „Dingsbums“. Das Thema wird einigen bekannt vorkommen: Darin geht es um die Situation, wenn einem einfach nicht einfallen will, wie etwas heißt. Und der Albumhit „Sandkastenrocker“ macht Lust, direkt auf die Wippe oder die Rutsche zu springen.